Yeni tip koronavirüs (COVID-19) kısıtlamalarının kalktığı İngiltere’de vaka ve temaslıların sayılarında artışlar devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen cep telefonu uygulamasının verilerine göre, 14 Temmuz’a kadar olan İngiltere ve Galler’de yaklaşık 620 bin kişiye izolasyon talebi gönderildi.

Kişileri takip eden uygulamanın temaslı olduğunu tespit ettiği 618 bin 903 kişiden 607 bin 486’sının İngiltere’de diğerlerinin ise Galler’de olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, filyasyon ekiplerinin yaklaşık 428 bin kişiye ulaştığı ve bu kişilere izolasyonla ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

İngiltere’de neredeyse tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, çalışanlarının izolasyona alınması nedeniyle operasyonlarını sürdürmekte zorlandıklarını belirtiyor.

