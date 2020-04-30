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Peru'da Covid-19 nedeniyle can kaybı 943'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 89 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, covıd-19 nedeniyle son 24 saatte 89 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 943'e çıktı. Vaka sayısı da 2 bin 741 artarak 33 bin 931'e ulaştı.
Ülkede salgın nedeniyle iyileşenlerin sayısı 10 bin 37'ye yükseldi.
Peru'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: koronavirüsSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 00:43
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