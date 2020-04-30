Haber Giriş: Kaynak: AA
Almanya'da 7 Türk COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Almanya'da son 24 saatte 7 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.
Almanya'nın Nürnberg, Essen, Münih ve Mannheim bölgelerinden 7 Türk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Vefat edenlerden G.D ve F.O'nun eşlerinin de iki hafta önce COVID-19 nedeniyle öldükleri bilgisi paylaşıldı.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 130'a yükseldi.
Ülkede koronavirüs vaka sayısı 161 bin 204'e koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 405'e çıktı.
Etiketler: Türk koronavirüsSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 00:16
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