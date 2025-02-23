Duman -5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.02.2025 08:37

Peru'da alışveriş merkezinin çatısı çöktü: 8 ölü, 80 yaralı

Güney Amerika ülkesi Peru'da alışveriş merkezinin çatısının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı.

Peru'da alışveriş merkezinin çatısı çöktü: 8 ölü, 80 yaralı
[Fotograf: Reuters]

Peru İçişleri Bakanlığı, ülkenin 3. büyük kenti Trujillo'daki alışveriş merkezinin çatısının çöktüğünü duyurdu.

Açıklamada, "Olayda 3’ü çocuk olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Mahsur kalan tüm kişilerin kurtarılması için başta itfaiye olmak üzere tüm arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Bu trajik olayın nedenlerini belirlemek üzere inceleme başlattık" ifadelerine yer verildi.

Acil Durum Operasyon Merkezinden (COER) yapılan açıklamada, çatının bir kısmının hala yerinde olduğu ancak çökme riskinin devam ettiği duyuruldu.

Çatının, çocuk eğlence parkı ve sinemaların da bulunduğu restoranın üzerine düşmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

"Adeta saatli bir bomba olduğunu ifade etmiştim"

Kentin eski belediye başkanı Arturo Fernandez, basına yaptığı açıklamada, Peru'nun en büyük ikinci alışveriş merkezinin yapısal eksiklikler nedeniyle kapatılması için 29 Aralık 2023'te talimat verdiğini belirtti.

Fernandez, "Halka, Mall Plaza ya da Real Plaza'ya gitmemelerini hep söyledim çünkü güvenlik koşulları yetersizdi ve sanırım zaman beni haklı çıkardı. Bu alışveriş merkezinin risk taşıdığını ve adeta saatli bir bomba olduğunu ifade etmiştim" dedi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, kapatılan alışveriş merkezi bir hafta sonra, 4 Ocak 2024’te yeniden açıldı. Yetkililer, yapının gerekli güvenlik koşullarını sağladığına dair raporlar vererek kapatma kararının gereksiz olduğuna hükmetti.

Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada, kazanın nedeninin belirlenmesi ve sorumluların hesap vermesi için soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Devlet Başkanı Boluarte: "Soruşturma eksiksiz yürütülmeli"

Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, alışveriş merkezinin çökmesine sebep olan sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Boluarte, "Soruşturma eksiksiz yürütülmeli ve sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalı. Yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şirketten açıklama

Alışveriş merkezini işleten şirketten yapılan açıklamada binanın son teknik denetimlerden geçtiği belirtilerek, hayatını kaybedenlerin aileleri ile yaralılara destek olmaya odaklanıldığı bildirildi.

Real Plaza'nın operasyon müdürü Garlet Rodriguez, yerel medyaya yaptığı açıklamada, alışveriş merkezinin Eylül 2023’te denetimden geçtiğini ve herhangi bir yapısal soruna rastlanmadığını öne sürdü.

Rodriguez, "Yetkililerle tam işbirliği içindeyiz ve soruşturma için tüm belgeleri sağlıyoruz. Gerekli tüm bilgileri tam bir şeffaflıkla paylaşacağız" dedi.

ETİKETLER
Peru Alışveriş Alışveriş Merkezi
Sıradaki Haber
4 Yunan adasında eğitime bir hafta daha ara verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:16
TBMM'nin yeni haftada gündeminde neler var?
09:49
Karabük'te çıkan yangında 150 yıllık konak küle döndü
09:41
Bahçeli'den AK Parti'nin büyük kongresine anlamlı hediye
09:10
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, park halindeki 3 otomobile çarptı
07:53
Karın 2 metreyi aştığı yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
07:22
Kayseri'de "torbacı" operasyonunda 10 tutuklama
Balonlar 18 gün sonra Kapadokya semalarını renklendirdi
Balonlar 18 gün sonra Kapadokya semalarını renklendirdi
FOTO FOKUS
Yerli ve milli uydu Türksat 6A'nın faaliyete geçişi için geri sayım
Yerli ve milli uydu Türksat 6A'nın faaliyete geçişi için geri sayım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ