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Peru'da 116 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 99 oldu.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 116 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4 bin 99'a yükseldi, vaka sayısı ise 5 bin 874 artarak 141 bin 779'a çıktı.
Salgından iyileşenlerin sayısı da 3 bin 273 artarak 59 bin 442'ye yükseldi.
Peru'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: Peru koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 04:39
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