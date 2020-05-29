Hava Taşımacılığı ve Turizm Bakanı Alioune Sarr, yaptığı açıklamada, Senegal'in hava sınırlarının açılma tarihinin 31 Mayıs'tan 30 Haziran'a ertelendiğini belirtti.

Sarr, bu nedenle ülkeye, Senegal'den de dışarıya çift yönlü uçuşların belirtilen tarihe kadar askıya alındığını kaydetti.

Öte yandan, kargo seferleri ile tahliye ve tıbbi gerekliliği bulunan uçuşlar, alınan tedbirler kapsamına dahil edilmedi.

Virüsten 41 kişi hayatını kaybetti

Ülkede, marttan bu yana tatile giren okullarda salgın önlemlerinin bazılarının hafifletilmesiyle, sınav sınıfları 2 Haziran'dan itibaren eğitime başlıyor.

Bu arada, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 24 saatte 95 artarak bin 620'ye yükseldi. Senegal'de şimdiye kadar virüs bulaşan bin 686 kişi iyileşirken, 41 kişi yaşamını yitirdi.

Cezayir'de kısmi sokağa çıkma yasağı 15 gün uzatıldı

Cezayir hükümeti tarafından yapılan açıklamada, COVID-19'a karşı tedbir amaçlı alınan kısmi sokağa çıkma yasağı kararının 28 vilayette 19.00 ila 07.00 saatleri arasında, 16 vilayette ise 17.00 ila 07.00 saatleri arasında uygulanacağı belirtildi.

Kısıtlamanın 15 Haziran'a dek süreceği belirtilen karara göre ayrıca 4 vilayette karantinanın tamamen kaldırıldığı kaydedildi.

Son verilere göre, COVID-19 kaynaklı 630 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bugüne dek 8 bin 997 kişi hastalığa yakalandı.