Peru’da 7 Aralık’ta başlayan siyasi kriz şiddetli protestolar ve erken seçim tartışmaları ile devam ederken ülkenin yeni Devlet Başkanı Dina Boluarte 10 Aralık’ta oluşturduğu kabinedeki başbakanı değiştirdi.

Ülkenin yeni başbakanı olarak atanan Alberto Otarola Penaranda başkent Lima’daki Peru Hükümet Sarayı’nda düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı.

Yeni Başbakan Penaranda, Boluarte’nin 10 Aralık’ta oluşturduğu kabinede Savunma Bakanı olarak görev aldı.

Avukat ve anayasa hukukçusu olan Penaranda, birkaç ay önce de Peru Cumhuriyet Kongresi’nde Dina Boluarte hakkında yürütülen bir soruşturma sırasında Boluarte’nin avukatlığını üstlenmişti.

Erken seçim tarihi belli oldu

Ülkede yapılacak olan erken seçimlerin tarihi Peru Cumhuriyet Kongresi tarafından dün yapılan oturumda belli oldu.

Kongre’ye sunulan seçimlerin Nisan 2024’te gerçekleştirilmesine yönelik öneri, 93 kabul, 30 ret ve 1 çekimser oyla kabul edildi.

Kararın bir “Anayasa Reformu” olarak kabul edilmesi sebebiyle Kongre’de ikinci bir oylamaya sunulacağı ve kesinlik kazanması için oylamada en az 87 kabul oyu olması gerektiği bildiriliyor.

Protestolar sürüyor

Ülkede 7 Aralık'ta Eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun görevden alınarak tutuklanması ve yerine Kongre tarafından Dina Boluarte’nin getirilmesinin ardından Castillo yanlılarının gerçekleştirdiği protestolar ise devam ediyor.

Göstericiler, hakkında 18 ay önleyici gözaltı kararı verilerek hapiste tutulan Castillo’nun serbest bırakılmasını ve ülkede erken seçim yapılmasını talep ederken, şiddetli protestolar sırasında şimdiye kadar 26 kişi hayatını kaybetti.