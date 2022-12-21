Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 20:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Ukrayna'ya 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacak
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika
Son Haberler
- 20:26
- 20:20
- 19:52
- 19:50
- 19:43
Sıradaki Haber
Die Welt: Türkiye önde gelen üretim merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz