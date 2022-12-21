Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 19:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kanada'da yoğun kar yağışı: 200 uçuş iptal
Kanada'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle Vancouver Uluslararası Havaalanında 200 uçuş iptal edildi.
Kanada'nın Britanya Kolumbiyasında etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Eyaletin güney kesiminde kar kalınlığı 27 santimetreye ulaşırken, yoğun yağış havayolu ulaşımında aksamalara yol açtı.
Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda 200 uçuşun iptal edildiği, 67 uçuşun ise ertelendiği duyuruldu.
İptallerin ve gecikmelerin önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiği aktarıldı. Havalimanı personelinin uçuşların yeniden başlayabilmesi için pistte çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.
Kanada Meteoroloji Servisi, Britanya Kolumbiyası'nın neredeyse tamamı için kar yağışı uyarısı yayınladı.
Etiketler: Kanada Kar Yağışı
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