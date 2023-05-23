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Dünya
AA 23.05.2023 21:25

Pentagon'un yakınındaki sahte patlama görüntüsü ABD borsasında paniğe neden oldu

ABD'de Savunma Bakanlığı (Pentagon) yakınında patlama olduğunu gösteren yapay zeka yapımı sahte fotoğraf, borsada paniğe neden oldu.

Pentagon'un yakınındaki sahte patlama görüntüsü ABD borsasında paniğe neden oldu
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Mavi tik ile onaylanmış bazı Twitter hesapları da dahil sosyal medyada yerel saatle 09.30 civarında yayılan sahte fotoğraf, borsada dalgalanmaya yol açtı.

Dow Jones’da kısa süreliğine yaklaşık 80 puan düşüş yaşanırken, güne yüzde 0,02 artışla başlayan S&P 500’de de yüzde 0,15 düşüş görüldü. Yerel saatle 10.11 itibarıyla endeks yeniden pozitife döndü.

Pentagon yakınındaki sahte patlama görüntüsü, ABD dışındaki medya tarafından da kullanıldı.

Hindistan’ın en büyük kanallarından Republic TV ve Rusya haber ajansı RT’nin söz konusu sahte fotoğraf üzerinden haber yayımladığı ancak kısa süre sonra ilgili haberi ve sosyal medya paylaşımlarını geri çektiği kaydedildi.

Pentagon binasının bulunduğu Arlington’daki polis ve itfaiye yetkilileri, bölgede herhangi bir patlama veya yangın olmadığını bildirirken, uzmanlar, söz konusu görüntünün büyük olasılıkla yapay zeka ile oluşturulduğu değerlendirmesinde bulundu.

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