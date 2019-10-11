ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley Savunma Bakanlığı'nda brifing düzenledi.

Savunma Bakanı Mark Esper, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi sonrası, operasyonun durdurulacağına dair bir intiba edinmediğini belirterek "Türkiye, PKK ve YPG'nin ulusal güvenliğine terör tehdidi yarattığını söylüyordu. Bu konudaki ilerlememizden tatmin olmadılar" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin operasyonu nedeniyle ABD askerlerinin tehlikeye düşmemesi için 50 askeri yeniden konumlandırdıklarını belirten Esper, Suriye genelinde askeri birlik sayısında ise herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.

"Türkiye Amerikan askerlerinin konumunu biliyor"

Genelkurmay Başkanı Mark Milley de Türk ordusunun ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM ile iletişim halinde olduğunu, Amerikan askerlerinin konumunu bildiğini ve Türkiye'nin operasyon alanından çıktıklarını belirtti.

Milley bunun, 440 kilometre uzunluğundaki hattın içinde 125 kilometrelik bir alanı kapladığını ve Türkiye'nin bu alanda operasyonu yürüttüğünü de söyledi.

Kaynak: TRT Haber