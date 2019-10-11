Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman tarafından yapılan yazılı açıklamada, "bölgesel risklere" ve "İran tehdidine" dikkat çekildi.

Hoffman, açıklamasında, “Bakan (Mark) Esper, Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) talebi üzerine Suudi Arabistan'a 2 savaş uçağı filosu, 2 Patriot füze bataryası, 1 hava seferi filosu, 1 Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi gönderilmesine onay verdi.” ifadelerini kullandı.

"Asker sayısı 3 bine tekabül ediyor"

Esper’in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı bu konuda bilgilendirdiğini ifade eden Hoffman, “Daha önceki sevkiyatlarla birlikte geçen ayki onay kapsamında gönderilen asker sayısı 3 bine tekabül ediyor.” bilgisini paylaştı.

Mayıs ayından bu yana CENTCOM bölgesindeki asker sayısının 14 bin civarına artırıldığına dikkat çeken Hoffman, “ABD’nin İran rejimi ile çatışma peşinde olmadığını daha önce de belirttik. Ancak bölgede herhangi bir krize karşılık vermek ve ABD kuvvetlerini ve menfaatlerini korumak üzere bölgede güçlü bir askeri varlığı sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA