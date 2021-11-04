Amerika Birleşik Devletleri, askeri operasyonlarda sivillerin öldürülmesi konusunda sicili kabarık ülkelerden.

ABD, 29 Ağustos’ta Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlediği hava saldırısında 7’si çocuk 10 sivilin öldürülmesine sebep olmuştu.

Olayın ardından ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın hazırladığı rapor tamamlandı.

Raporda, görevi kötüye kullanma veya bir ihmalin olmadığı sonucuna varıldığı ve herhangi bir disiplin cezası önerilmediği öğrenildi.

Çocuk olduğuna dair fiziksel kanıt alındı

Hazırlanan raporla ilgili gazetecilere bilgi veren Korgeneral Sami Said, değerlendirmeye alınan istihbaratın yanlış çıktığını tespit ettiklerini dile getirdi.

Rapordaki en dikkat çekici noktalardan biri de, saldırıdan hemen önce bölgede bir çocuğun tespit edilmiş olmasıydı.

Sivillerin bölgede bulunması ile ilgili bir soruya yanıt veren Said, "Tetiğin çekilmesinden 2 dakika önce orada çocuk olduğuna dair fiziksel kanıt alındı" ifadesini kullandı.

Bölgede çocuk olduğu tespit edildiği halde saldırının düzenlediğinin ortaya çıkmasına rağmen ABD'li General, "Soruşturmada savaş hukuku dahil herhangi bir kanunun ihlal edildiği tespit edilmedi" dedi.

