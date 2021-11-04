ABD yönetimi kritik Çin raporunu yayımladı.

Savunma Bakanlığı Pentagon, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dahil Olduğu Askeri ve Güvenlik Gelişmeleri” isimli askeri ve güvenlik raporunu Kongre’ye sundu.

Raporda Çin'in, 2030'a kadar nükleer savaş başlığı sayısını bine çıkarmayı ve 2027'ye kadar tüm askeri gücünü yeni yapılandırılmış bir ağ altında toplamayı planladığı belirtiliyor.

Çin'in füze siloları ve nükleer silahlarının geçen yılki sayılarına göre yapılan karşılaştırmalar sonucu, bu öngörüye ulaşıldığı kaydedildi.

Pentagon'un Çin raporunda, Pekin'in geliştirilmiş ordusuyla, özellikle Tayvan adası ve çevresindeki küçük adaları abluka altına almaktan, işgal etmeye kadar birçok seçeneğe sahip olacağı, Hint Pasifik’te de ABD ve müttefiklerini yerinden edebileceği kaydedildi.

Raporun ardından bir uyarı da Genelkurmay Başkanı Mark Milley'den geldi.

Genelkurmay Başkanı, Çinin askeri gücünün artmasını, “dünyanın tanık olduğu en büyük küresel jeostratejik güç kayması” olarak tanımladı.