Açıklama ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un ismini açıklamayan üst düzey bir yetkilisinden geldi.

Yetkili, iki ülke arasındaki silah satışlarının yaptırımlardan etkilenmemesi için bir muafiyet planı hazırlandığını duyurdu.

Yetkili, "Burada amaç askeri satışları ve diğer kalemleri yaptırımların kapsamından çıkarmaktır." dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA