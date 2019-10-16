Dünya
Pentagon'dan muafiyet açıklaması16 Ekim 2019 Çarşamba 04:21 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 04:26
Pentagon, iki ülke arasındaki silah satışlarının Milli Savunma Bakanlığına yönelik yaptırımlardan etkilenmemesi için muafiyet hazırlanacağını duyurdu.
Açıklama ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un ismini açıklamayan üst düzey bir yetkilisinden geldi.
Yetkili, iki ülke arasındaki silah satışlarının yaptırımlardan etkilenmemesi için bir muafiyet planı hazırlandığını duyurdu.
Yetkili, "Burada amaç askeri satışları ve diğer kalemleri yaptırımların kapsamından çıkarmaktır." dedi.
Kaynak: TRT Haber, AA
Etiketler: Pentagon muafiyet ABD Savunma Bakanlığı