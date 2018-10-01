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Pentagon’dan İran’ın Suriye’deki saldırılarına tepki

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) İran'ın Suriye'de, Fırat'ın doğusuna yönelik balistik füze saldırılarını "sorumsuzca" olarak niteledi.

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Pentagondan İranın Suriyedeki saldırılarına tepki

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson, İran'ın dün Suriye'nin doğusundaki bazı hedeflere yaptığı füze saldırısını, ABD öncülüğündeki koalisyonla koordine etmeden gerçekleştirdiğini belirtti.

Binbaşı Robertson, "Koalisyon güçlerine bir zarar verilmemiş olsa da bu saldırıyı halen değerlendiriyoruz ve oradaki karmaşık hava sahası dikkate alındığında bu tür saldırılar Suriye'de aktif olarak DEAŞ ile mücadele eden güçleri tehlikeye düşürüyor." açıklamasında bulundu.

“Sivil ve askeri havacılığa tehdit”

ABD'nin, Rusya ile Suriye'de kuvvetlerin ayrışması için iletişim kanalı kurduğunu ancak İran'ın bu tür tedbirler almadığını kaydeden Robertson, "Koordinasyonsuz bir hava sahasına füze fırlatmak sivil ve askeri havacılığa tehdittir." ifadelerini kullandı.

Robertson, "Koalisyon, DEAŞ'ın Orta Fırat Vadisi'ndeki kalıntılarını yenecek kabiliyete sahiptir. İran'ın bu alandaki her davranışı sorumsuzca, güvensiz ve gerginliği tırmandırıcıdır." diye konuştu.

Koalisyon'dan saldırı açıklaması

Diğer yandan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan da konuya ilişkin Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Albay Ryan, "İran kuvvetleri dün gece Orta Fırat Vadisi'ne yönelik habersiz bir füze saldırısı düzenledi ve açık kaynaklara göre İran askeri geçit törenine yönelik saldırı ile suçlanana militanlara yönelikti. Koalisyon kuvvetleri saldırıyı değerlendiriyor ve koalisyon güçlerine yönelik bir tehlike söz konusu değil." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Pentagon, iran, suriye, abd
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