Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Pentagon UFO görüntülerini yayınladı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçmiş yıllarda donanma pilotlarının görev sırasında karşılaştıklarında kayda aldıkları, tanımlanamayan uçan nesnelere (UFO) ilişkin görüntüleri resmen yayınladı.
Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan UFO olduğu iddia edilen görüntüleri resmi olarak paylaşarak görüntülerdeki uçan cisimleri "tanımlanamayan uçan nesneler" olarak adlandırdı.
Pentagon sözcüsü Sue Gough'a göre, videolardan biri 2004'te, diğer ikisi Ocak 2015'te kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri, daha önce de internette dolaşan ve tanımlanamayan uçan nesnelere ait olduğu öne sürülen videoların gerçek olduğunu kabul etmişti.
Etiketler: ufo görüntüleri UFO Pentagon abdSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 03:03
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