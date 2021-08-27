Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 23:29Son Güncelleme: Kaynak: AA, AFP
Pentagon Taliban'ın Kabil Havalimanı'na girdiği iddialarını yalanladı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD Savunma Bakanlığı, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na girerek kontrolü sağladığı iddialarını yalanladı.
Pentagon Sözcüsü John Kirby, bir grup gazeteciye Taliban'ın Kabil Havalimanına girerek giriş kapılarında kontrolü sağladığı iddialarına ilişkin konuştu.
Kirby, "Taliban Kabil Uluslararası Havalimanına girmedi ve kapıların kontrolünü sağlamadı. Bu haberler doğru değil." dedi.
Taliban sözcülerinden Bilal Karimi'nin, "Bugün, Kabil Havalimanı'nın askeri bölümündeki 3 önemli yer Amerikalılar tarafından boşaltıldı ve İslam Emirliği'nin kontrolü altında." ifadelerini kullandığı bildirilmişti.
Etiketler: Afganistan Kabil Pentagon Taliban
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