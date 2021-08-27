Pentagon Sözcüsü John Kirby, bir grup gazeteciye Taliban'ın Kabil Havalimanına girerek giriş kapılarında kontrolü sağladığı iddialarına ilişkin konuştu.

Kirby, "Taliban Kabil Uluslararası Havalimanına girmedi ve kapıların kontrolünü sağlamadı. Bu haberler doğru değil." dedi.

Taliban sözcülerinden Bilal Karimi'nin, "Bugün, Kabil Havalimanı'nın askeri bölümündeki 3 önemli yer Amerikalılar tarafından boşaltıldı ve İslam Emirliği'nin kontrolü altında." ifadelerini kullandığı bildirilmişti.