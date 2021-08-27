Komite Başkanı Bennie G. Thompson, 15 sosyal medya şirketine mektup yazarak, Kongre baskınıyla ilgili dezenformasyonun yayılması, 2020 seçim sonuçlarını değiştirme ya da sonuçların onaylanmasını engelleme çalışmaları, şiddet içeren aşırılıklar ve 2020 seçimlerine yabancı güçlerin etkisi konusunda bilgi istediklerini açıkladı.

Facebook, Google, Snapchat, Youtube ve Twitter gibi şirkete gönderilen mektupta, şirketlerden 2020 yılı ilkbaharından itibaren kayıtlar, veriler, raporlar ve analizler talep edildi.

Şirketlere 2 hafta süre verildi

Komite ayrıca bu şirketlerden dezenformasyonun, şiddet içeren aşırılıkların ve yabancı etkilerinin önlenmesi için kendi platformlarını nasıl denetlediklerine dair de bilgi istedi.

Şirketlere yanıt vermek için 2 hafta süre tanındığı bildirildi.

6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli özel komite, bu hafta aralarında İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve FBI’ın bulunduğu 8 yürütme organından baskına dair kayıtlarını da talep etti.

Komite geçen ay gerçekleşen ilk duruşmasında baskın sırasında saldırıya uğrayan 4 polis memurunu dinlemişti.