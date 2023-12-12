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Dünya
AA 12.12.2023 02:47

Pentagon sızıntılarını yapan askerin tek başına hareket ettiği sonucuna varıldı

ABD Hava Kuvvetleri, Amerikan ordusuna ait gizli belgeleri internet ortamında yayımlamakla suçladığı Ulusal Hava Muhafızları askeri Jack Teixeira’nın bu eylemi tek başına yaptığı sonucuna vardı.

Pentagon sızıntılarını yapan askerin tek başına hareket ettiği sonucuna varıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Konuyu inceleyen Hava Kuvvetleri Genel Müfettiş soruşturmasında, Teixeira’nın gizli belge sızdırma olayında tek başına hareket ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma sonucunda, Teixeira'nın biriminin "uygun önlemleri almada başarısız olduğu" kaydedilerek ilgili 15 personelin "görevi ihmali" nedeniyle disiplin cezasına çarptırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Olay

Massachusetts Ulusal Hava Muhafızlarının istihbarat kanadı üyesi Jack Teixeira, Amerikan ordusuna ait gizli belgeleri internet ortamında yayımladığı iddiasıyla 14 Nisan’da gözaltına alınmıştı.

Teixeira'nın, internette sızdırdığı öne sürülen, üzerinde ABD Genelkurmay Başkanlığının arması bulunan belgelerde Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın savunmasındaki potansiyel güvenlik açıklarına ve ülkede aktif olduğu iddia edilen Birleşik Krallık özel kuvvetlerinin sayısıyla ilgili bilgilere yer verildiği kaydedilmişti.

Belgelerde ayrıca istihbaratın Rusya, İsrail, Kanada, Güney Kore, Çin ve İran nükleer programına ilişkin faaliyetleri dahil önemli konulara ilişkin askeri ve güncel bilgilere yer verildiği belirtilmişti.

Sızıntıların, ABD'nin diplomatik kriptolarının sızdırıldığı 2010 WikiLeaks skandalı ve 2013'te dijital izleme faaliyetlerinin sızdırıldığı Snowden krizi kadar önemli olduğuna işaret edilmişti.

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