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Dünya
AA 11.12.2023 22:22

Gazze'de İsrail saldırılarında ölen gazetecilerin sayısı 86 oldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu 2 gazetecinin daha öldüğü bildirildi.

Gazze'de İsrail saldırılarında ölen gazetecilerin sayısı 86 oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, yaptığı açıklamada, iki gazetecinin daha İsrail saldırıları sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 86'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, "İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik suikastları, Filistin anlatısını karartmak ve gerçeği gizlemek amacıyladır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybeden gazetecilerin kimliklerine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim’deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 18 bin 205 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 104’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 433 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze’de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

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Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail Soykırım
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