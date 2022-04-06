Rusya-Ukrayna savaşına dair bilgilendirmede bulunan Pentagon yetkilisi, “Kiev ve Çernihiv çevresindeki Rus güçlerinin Belarus ve Rusya topraklarında yeniden toparlanmak üzere bu iki bölgeden çekilmelerini tamamladığını değerlendiriyoruz” dedi.

Her iki bölgeden çekilen birliklerin 20'şer tabur olduğunu söyleyen üst düzey yetkili, Rusya’nın şu anda Ukrayna topraklarında 80’den fazla taburunun olduğuna dikkati çekti.

Yetkili, çekilen Rus askerlerinin sayıları hakkında net bilgi vermezken, her bir Rus taburunun 800 ile 1000 askerden oluştuğunu dile getirdi.

ABD ve ortakları Ukrayna’nın yakıt ihtiyacını karşılamak için çalışıyor

Ukrayna’nın akaryakıt depolarının Rusya tarafından vurulmasına ilişkin değerlendirmede bulunan yetkili, ABD ve ortaklarının Ukrayna’da oluşacak yakıt ihtiyacını karşılamak için çalışma yürüttüğünü söyledi.

Yetkili, Rusya’nın Donbas bölgesinde saldırılarını artırdığını gördüklerini belirtti.

Ukrayna’nın da bu sebeple savunma operasyonlarına hız verdiğini anlatan yetkili, dün açıkladıkları 100 milyon dolar değerindeki Javelin füze yardımının da Ukrayna ordusunun Donbas’taki acil ihtiyacı nedeniyle yapıldığını açıkladı.

Pentagon ABD’deki Ukrayna askerlerini eğitiyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’nin Temsilciler Meclisi’nde Ukrayna ordusuna yeni verilecek silahlar üzerine ABD’de eğitim verildiğine yönelik 4 Nisan'daki açıklamasına da değinen yetkili, şunları söyledi:

“Orada bahsedilen güçler, zaten burada ABD'de bulunan ve bazı profesyonel askeri eğitimden geçen çok az sayıda Ukraynalılardır. Çok az sayıda ve biz de onları birkaç günlüğüne bir çekip, özellikle Switchblade insansız hava araçları konusunda biraz eğitim verme fırsatı bulduk. Bunlar Ukrayna ordusunun aşina olmadığı sistemler. Bu sistemleri çalıştırmak çok zor olmasa da onlara bu konuda bazı temel eğitimler vermek için ülkede bulunmalarının avantajını kullandık.”

ABD'de eğitim sürecinde olan Ukraynalı asker sayısının 12 civarında olduğunu belirten yetkili, bunların yakın zamanda ülkelerine döneceğini ve burada oldukları süre zarfında başka eğitimler de alabileceğini ekledi.