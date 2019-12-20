Dünya
Pençe Harekatı'nda ele geçirilen EYP ve mayınlar imha edildi20 Aralık 2019 Cuma 17:23 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 17:32
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-1 ve Pençe-2 Harekatı kapsamında ele geçirilen silah, EYP, mayın ve mühimmat imha edildi.
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-1 ve Pençe-2 Harekatı kapsamında bölücü terör örgütüne ait silah, EYP, mayın ve çok sayıda mühimmat bulundu.
Ele geçirilen, 9 adet 5 kg bidonlara tuzaklanmış EYP, 8 adet mayın, 7 adet alfa fire, 5 adet pil bloğu, 1 adet 82 mm.lik UT-1 havan namlusu, bir av tüfeği ve küçük akü yerinde imha edildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: eyp mayın Pençe Harekatı