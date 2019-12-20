Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-1 ve Pençe-2 Harekatı kapsamında bölücü terör örgütüne ait silah, EYP, mayın ve çok sayıda mühimmat bulundu.

Ele geçirilen, 9 adet 5 kg bidonlara tuzaklanmış EYP, 8 adet mayın, 7 adet alfa fire, 5 adet pil bloğu, 1 adet 82 mm.lik UT-1 havan namlusu, bir av tüfeği ve küçük akü yerinde imha edildi.

Kaynak: TRT Haber