ABD’de kasım ayındaki Kongre seçimlerinden önce California’dan bir saldırı haberi gelmişti.

O dönem Temsilciler Meclisi Başkanı olan Nancy Pelosi’nin eşi evinde bir saldırgan tarafından çekiçle yaralanmış, bir süre tedavi görmüştü.

Paul Pelosi, polise kapıyu açtığı anda saldırgan çekiçle saldırıyor

Saldırının görüntüleri yayınlandı.

Güvenlik kamerasındaki görüntülerde saldırgan elindeki çekiçle camı kırarak eve giriyor. Paul Pelosi’nin çağrısı üzerine birkaç polis Pelosi ailesinin evine geliyor.

Polisin her şey yolunda mı sorusunun ardından polis saldırgandan çekici bırakmasını istiyor.

İşte o anda saldırgan elindeki çekiçle Nancy Pelosi’nin eşine sert bir şekilde vuruyor.

Olayın detayları hala netleşmedi

Ne olduğunu anlayamayan polisler içeriye girip saldırganı kıskıvrak yakalıyor.

Yaklaşık 3 aydır ülke gündeminden düşmeyen olayın detayları hala netleşmedi.

Saldırgan Paul Pelosi’yi tanıyor muydu, ülkenin üç numarasının evinde böyle bir güvenlik zaafı nasıl yaşandı soruları hala cevap arıyor.

Olay

Zanlı David DePape 28 Ekim 2022'de, Pelosi'nin San Francisco'da bulunan evine yerel saatle 02.27'de girerek 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi'yi başına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.

DePape'nin saldırı sırasında, "Pelosi nerede?" diye bağırdığı ve Paul Pelosi'yi bağlamaya çalışarak "Şimdi Nancy'i bekliyoruz." dediği iddia edilmişti.

DePape hakkında, ABD devlet görevlisini hedef aldığı için 20 yıl, eşine yönelik saldırı için de 30 yıla kadar hapis cezası istenebileceği belirtiliyor.

San Francisco'daki Yüksek Mahkeme, 3 Kasım’da yapılan ilk duruşmada, Nancy Pelosi'nin evine zorla girmek, kocasını darbetmek ve Temsilciler Meclisi Başkanı'nı kaçırmaya çalışmakla suçlanan zanlı DePape'nin kefaletsiz yargılanmasına hükmetmişti.