Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 00:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çad'da otobüs kamyona çarptı: 20 kişi öldü
Çad'da bir otobüsün arızalandığı için yolda kalan kamyona çarpması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.
Çad hükümetinden yapılan açıklamada, başkent Encemine'den Abeche kentine giden 31 yolcusu bulunan otobüsün, Um Hacer kasabası yakınlarında arıza sebebiyle bekleyen bir kamyona çarptığı belirtildi.
Aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle gerçekleştiği aktarılan kazada 20 kişinin öldüğü kaydedildi.
Etiketler: Çad Trafik Kazası
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