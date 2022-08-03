ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan Parlamentosu'na gitti.

"Tayvan'ın iyi bir dostu" olarak anılmaktan gurur duyduğunu belirten Pelosi, Tayvan'ı dünyanın en özgür toplumlarından biri olması dolayısıyla takdir ettiklerini vurguladı.

Temasları kapsamında Tayvan lideriyle de bir araya gelen Pelosi'nin öğleden sonra Tayvan'dan ayrılması bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin kriz yaratan Tayvan ziyareti başladı. Pelosi, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile basın toplantısı düzenledi. Parlamentoda konuşan Pelosi'nin açıklamalarına ilişkin detayları @trthaber muhabiri Musab Eryiğit aktardı.https://t.co/4OdlzxxGEU pic.twitter.com/t6aBpFlUbx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2022

Çin, ABD'nin büyükelçisini çağırdı

Öte yandan Çin, Pelosi'nin ziyaretinin ardından ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns'u bakanlığa çağırarak ziyareti protesto etti.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie Fıng, ziyaretin "tek Çin" ilkesini ve ABD-Çin ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'deki taahhütleri ihlal ettiğini belirtti.

Nisanda planlanan ziyaret iptal edilmişti

82 yaşındaki Pelosi'nin nisanda Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaret, COVID-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin "tek Çin" ilkesinin tanımladığı "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.