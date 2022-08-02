Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 19:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tayvan Pelosi'nin ziyaretinden memnun
Tayvan Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Tayvan Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin Tayvan-ABD ilişkilerini geliştireceğini vurguladı.
Bakanlık, "Pelosi'nin ziyareti ABD'nin Tayvan'a sağlam desteğini gösteriyor." açıklamasını yaptı.
Tayvan Savunma Bakanlığı Çin’e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı’nı geçtiğini duyurdu. Bakanlık vatandaşlarını alarm durumunda olmaları ve dedikodulara inanmamaları konusunda uyardı
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: ABD ABD-Çin İlişkileri Çin Son Dakika Tayvan
Son Haberler
- 19:54
- 19:43
- 19:36
- 19:32
- 19:22
Sıradaki Haber
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Çin'in tehditlerine rağmen Tayvan'a ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz