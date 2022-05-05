İlk kez 22 Nisan'da görülen yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgının sürdüğü kentte, son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 42, göstermeyen 8 vaka tespit edildi.

Vakaların yoğun olduğu Çaoyang ilçesinde 63 otobüs durağı kapatıldı, 48 durağın güzergahı değiştirildi. Ayrıca 14 metro hattında 60 istasyon kapatıldı.

Otobüs duraklarının bulunduğu güzergahlarda yaşayan vatandaşlar, İşçi Bayramı tatilinin ardından bugünden itibaren evlerinden çalışmaya başlayacak.

Anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar da 5-11 Mayıs arasında derslere çevrim içi devam edecek.

Kentteki restoranlarda yalnızca paket servis mevcut

Kentte 1-5 Mayıs tarihlerini kapsayan İşçi Bayramı tatilinde kafe, bar ve restoranların yalnızca paket satış yapmalarına izin verilirken toplu etkinlikler iptal edildi. Kentin 12 merkez ilçesinde 3-4-5 Mayıs'ta her gün toplu test uygulandı.

Pekin'deki yeni salgın dalgasında 22 Nisan'dan bu yana 555 vaka kaydedildi. İlk vakaların tespit edilmesinden önce virüsün bir haftadır fark edilmeden yayıldığı bildirilmişti.

Yeni salgındaki vaka sayısı, Haziran 2020'de Şinfandi Toptancı Gıda Pazarı'ndan yayılan, 34 günde 368 vakanın kaydedildiği dalgayı geride bıraktı.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 373, göstermeyen 4 bin 740 vaka saptanırken yurt dışı kaynaklı 75 vaka kayıtlara geçti.

Şanghay'da inşaatlara faaliyetlerine devam izni

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 261, göstermeyen 4 bin 390 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 13 kişi öldü.

Karantina tedbirlerinin sürdüğü Şanghay'da salgın koruma tedbirleri nedeniyle durdurulan, aralarında teknoloji şirketleri Alibaba ve Tencent'in bilgisayar veri merkezleri ve Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketinin (SMIC) çip fabrikasının olduğu 24 inşaat projesine faaliyetlerini sürdürme izni verildi.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli" kapanma, vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Karantinanın altıncı haftasına girdiği kentte, tedbirlerin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağı bildirilmişti.

Kentin büyük bölümünde karantina kısıtlamaları sürerken imalat, inşaat ve ticaret alanında faaliyet gösteren şirketler faaliyetlerini kapalı devre salgın koruma tedbirleri altında yürütüyor.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 218 bin 571 vaka tespit edildi, 5 bin 141 kişi öldü.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in COVID-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

COVID-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, COVID-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in, mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.