El Halil'deki Vakıflar Müdürü Nidal el-Caberi, Harem-i İbrahim Camii'ne İsrail bayrağı asılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Caberi, İsrailli yetkililer ve bir grup Yahudi yerleşimcinin, caminin çatısına ve duvarlarına İsrail bayrakları astığını belirtti.

Vakıflar Müdürü Caberi, "Bu yapılan, kutsal mekanların ve uluslararası sözleşmelerin açıkça ihlal edilmesinin yanı sıra Filistinliler, Araplar ve İslam ümmetinin hassasiyetlerine yönelik bir provokasyondur" dedi.

İsrail'in duvarlar, avlular ve namaz kılınan yerler de dahil olmak üzere özelliklerini değiştirerek caminin tüm kontrolünü ele geçirme yolunda ilerlediğini aktaran Caberi, bu ibadethanede gayrimüslimlerin hiçbir haklarının olmadığını vurguladı.

Filistin'den kınama

Öte yandan, Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, camiye İsrail bayrağının asılması kınandı.

Açıklamada, "Harem-i İbrahim Camii'ne İsrail bayrağını asmak uluslararası hukukun ve Cenevre Sözleşmelerinin açık bir ihlali ve vatandaşların ve Müslümanların duygularına açık bir provokasyondur. Bu olayı kınıyoruz" ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in caminin tarihi ve kültürel özellikleriyle kimliğini değiştirme çabalarının "hırsızlık ve Yahudileştirmeyi sürdürme" projelerinin ayrılmaz bir parçası olduğu dile getirildi.

Açıklamada, ilgili Birleşmiş Milletler kuruluşlarına bu uygulamaları kınama, tarihi yerlerin ve ibadethanelerin Yahudileştirilmesi adımlarını incelemesi için gerçekleri araştırma komitelerini etkinleştirme ve bu tutumlarına derhal son vermesi amacıyla İsrail hükûmetine baskı yapacak önlemlerin alınması çağrısında bulunuldu.

İsrail, her yıl "İsrail Bağımsızlık Günü" yıl dönümünün arifesine denk gelen 4 Mayıs'ta, savaşlarda öldürülen askerlerini anıyor.

Cami, saldırı sebebiyle kapatılmıştı

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.