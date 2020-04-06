Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, Pekin Belediye Başkanlığı Sözcüsü Şü Hıcien, uluslararası trafiğin merkezindeki başkentin halen dışarıdan gelebilecek salgının etkisine açık olduğunu, kentte alınan tedbirlerin kısa vadede gevşetilmesinin düşünülmediğini ifade etti.

Halen hedefin, yurt dışı kaynaklı vakaların sıfıra indirilmesi ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yurt içi kaynaklı vakaların yeniden artmasının önlenmesi olduğunu vurgulayan Hıcien, yurt dışından ve başka bölgelerden gelenlere uygulanan test ve karantina tedbirlerinin devam edeceğini bildirdi.

Hayatın normale dönmesi ve ekonomik üretimin eskisi gibi sürdürebilmesi için uygun zaman aralığının iyi seçilmesi gerektiğinin altını çizen Hıcien, Pekin'de uygulanan karantina tedbirlerinin uzun dönem devam etmesini öngördüklerini bildirdi.

Ülkede şu ana dek toplam 81 bin 708 vaka tespit edildi. Bunlardan 77 bin 78'i iyileşerek hastanelerden taburcu edilirken, 3 bin 331'i hayatını kaybetti. Halen 265'inin durumu kritik olmak üzere bin 299 hasta iyileşmeyi bekliyor.

Öte yandan, virüs taşıdıkları halde hastalık belirtisi göstermeyen bin 47 kişi tıbbi gözetim altında tutuluyor.