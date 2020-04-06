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Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 28 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 28 kişi kurtarıldı.
Borno Eyalet Valisi Umara Zulum, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Konduga bölgesine bağlı Alau köyünde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Zulum, operasyonda 4'ü çocuk 28 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Nijerya'da 20 binden fazla kişi öldü
Boko Haram'ın Nijerya'da 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Örgüt, 2015'ten beri ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.
Etiketler: nijerya Boko HaramSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 17:03
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