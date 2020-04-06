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Bangladeş'teki mabetlerde koronavirüs önlemi
[Fotoğraf: Reuters ]
Bangladeş hükümeti, koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelindeki tüm ibadethanelerin halkın kullanımına kapatıldığını bildirdi.
Bangladeş Din İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kamuya açık alanlarda tüm dini etkinliklerin ve müşterek ibadetlerin askıya alındığı, yasağı ihlal edenlerin cezalandırılacağı belirtildi.
Açıklamada, camilerde imam, müezzin ve 3 cami yetkilisinin ibadet etmesine izin verileceği kaydedilirken, cuma namazı için ise camilere en fazla 5 kişinin alınacağı vurgulandı.
Bangladeş'te COVID-19 vakası sayısı 123'e yükselirken, salgın sebebiyle 12 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüs abngladeşSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 16:55
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