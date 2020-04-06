Bangladeş Din İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kamuya açık alanlarda tüm dini etkinliklerin ve müşterek ibadetlerin askıya alındığı, yasağı ihlal edenlerin cezalandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, camilerde imam, müezzin ve 3 cami yetkilisinin ibadet etmesine izin verileceği kaydedilirken, cuma namazı için ise camilere en fazla 5 kişinin alınacağı vurgulandı.

Bangladeş'te COVID-19 vakası sayısı 123'e yükselirken, salgın sebebiyle 12 kişi hayatını kaybetti.