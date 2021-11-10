Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle tören düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ve büyükelçilik mensuplarının yanı sıra Çin'de yaşayan Türkler de katıldı.

Anma töreni, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Başkâtip Eralp Semerci'nin Atatürk'ün mirasının günümüzdeki değerini vurguladığı sunumunun ardından anma programı için hazırlanan videolar izlendi.

Büyükelçi Önen, törende yaptığı konuşmada, ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla yâd etti.

10 Kasım'ların matem günleri olmak yerine Atatürk'ün bugünü ve geleceği aydınlatan ilke ve fikirlerini anma vesilesi olarak görülmesi gerektiğini dile getiren Önen, aynı zamanda onun emaneti olan Cumhuriyeti yücelterek yaşatma konusunda kararlılığı vurgulamanın zamanı olarak gördüğünü söyledi.

Büyükelçi Önen, Atatürk'ün, "Ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde benim manevi mirasım illim ve akıldır." sözünü hatırlatarak, "Atatürk'ü gerçekten anlamak istiyorsak, bu manevi mirasın özünü iyi yakalamamız gerekiyor. Hepimizin, bu hedef doğrultusunda, milli birlik ve beraberlik içinde, yorulmak nedir bilmeden gayret gösterdiğine şüphem yok." dedi.