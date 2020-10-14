Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Batılı ülkeleri etkilemek üzere gönderdiği mektuplardan biri, İtalyan La Repubblica gazetesinde yayımlandı. Tarihi gerçekleri çarpıtan yazıya cevap, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli'den geldi.

Aynı gazetede yayımlanan yazıda Büyükelçi Esenli, kendisini bir kurban gibi sunan Ermenistan'ın, 1990'lı yıllardan beri Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinde işgalci durumda olduğunu hatırlattı. Esenli, Ermenistan'ın derhal geri çekilmesini talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 kararına dikkat çekti.

"Oğlunu savaş cephesine göndermektense barışı aramalıdır"

Büyükelçi Esenli, "Ermeni Başbakan, oğlunu savaş cephesine göndermektense barışı aramalıdır" sözlerini kullandı. Esenli, Türkiye’nin, 1915 olayları için bir soruşturma komisyonu oluşturulması teklifinin de hala geçerli olduğunu söyledi.

La Repubblica gazetesinin, Büyükelçi Esenli’nin mektubunu önemli ölçüde kısaltarak yayımlaması da gözlerden kaçmadı.

Paşinyan'ın vicdansız yöntemlere başvurduğu ve olayları aktarırken çarpıttığı yolundaki bölümlerle, çözüm için uluslararası toplumun Ermenistan'a baskı yapması gerektiği yolundaki değerlendirmelerin sansürlendiği görüldü.