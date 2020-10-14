Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 104 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 33 bin 104'e ulaştı.

Hastanelerde 1673'ü yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 194 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 733 artışla 103 bin 413'e çıktı. COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 12,2'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, COVID-19 vaka sayılarında rekor artışların ardından başkent Paris başta olmak üzere birçok şehirde 17 Ekim itibarıyla 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.

Ülkede, 10 Ekim'de kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.