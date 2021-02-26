Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pasifik turnası avlanma kotası düşürülüyor
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Kuzey Pasifik Balıkçılık Komisyonu ülkeleri yıllık Pasifik turna balığı avlanma kotalarını yüzde 40 düşürme konusunda anlaştı.
Kyodo ajansının haberine göre, çevrim içi toplantıda bir araya gelen Kuzey Pasifik Balıkçılık Komisyonu (NPFC) ülke temsilcileri, balık avlanma kotalarına ilişkin uzlaştı.
Buna göre Japonya, Çin dahil toplam 8 NPFC ülkesi, yıllık Pasifik turna balığı avlanma kotasını yüzde 40 düşürülerek 333 bin 750 tona indirilmesinde anlaştı.
2022 sonuna kadar geçerliliğini koruyacak karar kapsamında açık denizlerde yıllık 198 bin ton; ülkelerin münhasır ekonomik bölgelerinde 135 bin 750 ton avlanma yapılabilecek.
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