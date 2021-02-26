Kyodo ajansının haberine göre, çevrim içi toplantıda bir araya gelen Kuzey Pasifik Balıkçılık Komisyonu (NPFC) ülke temsilcileri, balık avlanma kotalarına ilişkin uzlaştı.

Buna göre Japonya, Çin dahil toplam 8 NPFC ülkesi, yıllık Pasifik turna balığı avlanma kotasını yüzde 40 düşürülerek 333 bin 750 tona indirilmesinde anlaştı.

2022 sonuna kadar geçerliliğini koruyacak karar kapsamında açık denizlerde yıllık 198 bin ton; ülkelerin münhasır ekonomik bölgelerinde 135 bin 750 ton avlanma yapılabilecek.