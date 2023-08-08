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Dünya
İHA 08.08.2023 16:35

Park halindeki araç şelale havuzuna düştü

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde şelale kıyısındaki bir araç, içinden kızını kurtarmaya çalışan babayla birlikte suya düştü. Baba-kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletindeki Lodhiya Kund şelalesinin kenarında bulunan park halindeki bir araç kayarak suya düştü.

Aracın kaydığı sırada 13 yaşındaki kızını kurtarmaya çalışan baba da şelaleden aşağı savruldu.

Araçta korku dolu anlar yaşayan kız çocuğunun ve sudaki babasının yardımına çevredekiler koştu.Baba-kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Bagaj kapağı zorla kapatıldıktan sonra kaymaya başladı”

Polisten yapılan açıklamada, "Araba şelale havuzunun çok yakınına park edilmişti. Aracın, bagaj kapağının zorla kapatıldıktan sonra kaymaya başladığı ve şelalenin bulunduğu havuza düştüğü öğrenildi." ifadeleri kullanıldı.

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