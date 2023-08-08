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Dünya
AA 08.08.2023 15:39

Putin 'dost olmayan ülkelerle' yapılan vergi anlaşmalarını kısmen iptal etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "dost olmayan ülkeler" şeklinde adlandırılan batılı devletlerle yapılan vergi anlaşmalarındaki bazı hükümleri iptal etti.

Putin 'dost olmayan ülkelerle' yapılan vergi anlaşmalarını kısmen iptal etti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarafından imzalanan karara göre, dost olmayan ülkelerle gelir ve varlıklara yönelik çifte vergilendirmeleri kapsayan anlaşma hükümleri iptal edildi.

Rus hükümetine, söz konusu hükümlerin iptalinin ekonomiye etkisini azaltma talimatının verildiği kararnamede, Rusya Dışişleri Bakanlığı da ilgili ülkelere iptallere ilişkin gerekli bilgilerin verilmesiyle görevlendirildi.

Batılı ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya yönelik kapsamlı yaptırımlar uygularken, Rusya da söz konusu ülkelere karşı yaptırımları devreye alıyor.

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