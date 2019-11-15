Dünya
Paris'te Ukrayna'nın doğusundaki krizle ilgili zirve düzenlenecek15 Kasım 2019 Cuma 22:01 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 23:32
Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Aralık'ta Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılımıyla, Ukrayna'nın doğusundaki krizle ilgili zirve düzenlenecek.
Fransa'da Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın doğusundaki kriz 9 Aralık'ta düzenlenecek zirvede ele alınacak.
Zirveye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacak.
Kaynak: AA
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