Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, Boko Haram'ın Borno eyaletine bağlı Mallam Fotori bölgesinde askerlere saldırı düzenlediğini belirtti.

Çıkan çatışmada, 16 örgüt üyesi öldürüldü.

Çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçarken, önemli miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çatışmada bir asker hayatını kaybetti, 4 asker de yaralandı.

2015'ten bu yana saldırılar düzenliyorlar

Boko Haram, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA