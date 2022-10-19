Paris'te sürücüler akaryakıt alabilmek için iki saat sıra bekliyor
Fransa'da rafineri işçilerinin iş bırakma eylemiyle başlayan akaryakıt krizi günlük hayatı felç etti. Yüzlerce istasyon hizmet dışı. Başkentte yakıt almak için bekleme süresi, zaman zaman iki saati buluyor. TRT Haber ekibi, Paris'teki akaryakıt krizini görüntüledi.
Fransa'da enerji sektörü çalışanlarının grevi hayatı durma noktasına getirdi.
2 binin üzerinde akaryakıt istasyonunda yakıt yok.
Paris'te sürücüler akaryakıt alabilmek için iki saat sıra bekliyor.
Çok sayıda sürücü, şehir merkezlerindeki yoğunluk nedeniyle uzak noktalardaki istasyonlara gidip benzin alıyor.
Sürücüler, çok zorluk çektiklerini anlatıyor.
Fransa'da rafineri işçilerinin iş bırakma eylemiyle başlayan akaryakıt krizi günlük hayatı felç etti. Yakıt almak için bekleme süresinin 2 saati bulduğu başkent Paris'teki son durumu @trthaber görüntüledi.https://t.co/ma7paILXSN pic.twitter.com/5L8HovQKep— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 19, 2022
Enerji sektöründe devam eden grevler ülkenin enerji arz güvenliğini de tehlikeye sokuyor.
Ülkedeki en büyük işçi sendikasının çağrısıyla rafineri çalışanları eylül sonunda grev kararı almıştı.