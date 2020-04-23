Fransa’yı saran sadece koronavirüs tehdidi değil.

Başkent Paris çevresinde başlayan şiddet olayları ülkenin dört bir yanına yayılıyor.

Yasağa rağmen sokağa inen göstericilerle polis arasında çıkan çatışmaların önüne geçilemiyor.

Olayların çıkış noktası, cumartesi gecesi, Arap asıllı bir motosikletlinin polis aracına çarparak ağır yaralanması oldu.

Göstericiler kazada polisin kastı olduğu gerekçesiyle sokakları savaş alanına çevirdi.

Paris’te başlayan olaylar pek çok kente sıçradı.

İşçi ve göçmen ailelerin çoğunlukta olduğu Villeneuve-La-Garenne bölgesinde göstericiler, havai fişeklerle araçları ve çöp kovalarını ateşe verdi.

Limoges kentinde, olaylara destek için sokağa çıkan bir göstericiye uygulanan şiddet, cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla olaylar büyüdü.

Paris’te havai fişek gibi patlayıcı maddelerin satışı ve bulundurulması 27 Nisan’a kadar yasaklandı.

