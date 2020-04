Dünya genelinde COVID-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.



Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 318 artışla 842 bin 624'e çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise bin 710 artarak 46 bin 785’e ulaştı.

ABD'yi 213 bin 24 vakayla İspanya, 187 bin 327 vakayla İtalya ve 157 bin 135 vakayla Fransa takip ediyor.

New York hala salgının merkezi

ABD genelinde ise New York, 263 bin 754 vaka ve 19 bin 453 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor. New York’u 95 bin 914 vakayla New Jersey ve 42 bin 944 vakayla Massachusetts izliyor.

121 bin 739 kişinin tedavisi sürüyor

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 4 milyon 482 bin 434 kişiye COVID-19 testi yapıldı, 76 bin 614 hasta iyileşti. Ülke genelinde 121 bin 739 kişinin de hastanelerde COVID-19 tedavisi sürüyor.