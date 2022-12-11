Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paris'te Faslıların kutlamaları sırasında 108 kişi gözaltına alındı
[Fotograf: AA]
Fransa'nın başkenti Paris'te, dün Fas'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesini kutlayan bazı taraftarlarla polis arasında çıkan gerginlik nedeniyle 108 kişi gözaltına alındı.
Paris Emniyet Müdürlüğü, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dün Dünya Kupası kapsamında Paris'in Şanzelize Caddesi'nde ve Paris'in yakın çevresinde görev alan güvenlik güçlerine teşekkür etti.
Fas'ın yarı finale yükselmesini kutlayan bazı taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşandığı kaydedilen açıklamaya göre, "hasara neden olmak, sis bombası bulundurmak ve şiddet" gerekçeleriyle 108 kişi gözaltına alındı.
Fransız basını, Şanzelize Caddesi'ndeki dünkü kutlamalara 20 bin kadar kişinin katıldığını aktardı.
Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği bazı taraftarlar havai fişek fırlatmıştı.
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