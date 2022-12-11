Tebbun, Cezayir'de 11 Aralık 1960'ta Fransız sömürgesinin sonlanması için başlayan bağımsızlık gösterilerinin yıl dönümü münasebetiyle açıklama yaptı.

Kasım ayında Fransız meslektaşlarıyla sömürge dönemi dosyalarını araştırmak için 5 Cezayirli tarihçi atandığını hatırlatan Tebbun, Fransa tarafıyla yapılan üst düzey görüşmeler çerçevesinde böyle bir ortak komite oluşturulması sonucuna varıldığını aktardı.

Tebbun, Cezayirli ve Fransız tarihçilerden oluşan ortak komitenin Fransız sömürge dönemi gerçeklerinin ortaya çıkarılması, kapsamlı araştırma ve inceleme yapılması için görevlendirildiğini ifade etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron 27 Ağustos'ta iki ülke arasındaki ortaklığın yeniden ihyası için "Cezayir Deklarasyonu"nu imzalamıştı.

Macron, imza töreninden bir gün önce yaptığı açıklamada, deklarasyonun Cezayir'deki Fransız sömürgeciliğinin (1830-1962) ulusal hafıza dosyasına ve geçmişine ilişkin bir dizi mutabakatı; güvenlik, savunma, dış politikanın yanı sıra gıda ve kıt kaynaklar başta olmak üzere ekonomi alanlarında iş birliğini kapsayacağını belirtmişti.

Cezayir Fransa arasında çözüm bekleyen tarihi sorunlar

Cezayir ile Fransa, yıllardır Fransız yetkililerin vermeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafataslarının iadesi başta olmak üzere olağanüstü 4 tarihi dosyayı müzakere ediyor.

Cezayir makamlarına göre, üçüncü dosya Fransa'nın 1960 ve 1966 yılları arasında Cezayir çölünde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat, dördüncü dosya ise Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasıyla ilgili.

Fransa, sömürgeciliğe karşı halk direnişinin sembol isimlerinden bazılarının kafataslarının 2020'de teslim edilmesi dışında Cezayir'in hiçbir talebine yanıt vermedi.