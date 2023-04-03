Paris Belediyesinin girişimiyle kent sakinleri, elektrikli skooter kiralama hizmetine "evet" veya "hayır" demek için oy kullandı.

Resmi sonuçlara göre, kullanılan oyların neredeyse yüzde 90'ı pille çalışan cihazların yasaklanmasını destekledi.

Referandum, Fransa'nın başkentinde e-scooter'larda artan sayıda insanın yaralanmasının ve ölmesinin ardından geldi.

Resmi rakamlara göre, şehrin seçmen kütüğündeki 1.3 milyon kişiden 103 bininden biraz fazlası seçimlere katıldı.

Bunlardan 91 bin 300'den fazlası scooterlara karşı oy kullandı.

Paris, elektrikli araçları benimseyen ilk şehirlerden biriydi, ancak eleştirmenler, bunların yarardan çok zarara neden olduğunu savunuyor.

Biniciler genellikle kask takmıyorlardı ve 12 yaşındaki çocuklar yasal olarak e-scooter kiralayabiliyordu.

Park halindeki e-scooter gruplarının kaldırımları işgal ettiğine dair eleştiriler de vardı.