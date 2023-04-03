Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 05:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Terter ilinin 2. Karabağ Savaşı'nda işgalden kurtarılan bölgesinde Ermeniler tarafından işgal döneminde döşenen mayının patlaması sonucu Novruz Niftalıyev isimli askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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