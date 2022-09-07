Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paris'te bina yangınında 2 kişi yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]
Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
France Bleu'nün haberine göre, başkentin 6. Bölgesindeki Notre-Dame des Champs Caddesi'ndeki binanın bir dairesinde gece saatlerinde yangın çıktı.
Yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıktığı dairenin tamamı harap olurken bina güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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