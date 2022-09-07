Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 11:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kareoke bar yangını 12 kişiyi öldürdü
Vietnam'da bir karaoke barda yangın çıkması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
Vietnam'ın Binh Duong eyaletinde bir karaoke barda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edilmesi üzerine yangın kontrol altına alınırken, yetkililer 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yaralılardan 11'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Geçtiğimiz ayda Hanoi'de başka bir karaoke barda çıkan yangında da 3 itfaiyeci hayatını kaybetmişti.
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