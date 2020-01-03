Dünya
Paris'te bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı03 Ocak 2020 Cuma 17:42 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 19:26
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in banliyölerinden Villejuif'te bıçaklı saldırıyı düzenleyen saldırgan, polis tarafından ölü ele geçirildi.
Olay yerine giden İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, yerel saatle 14.00 sıralarında gerçekleşen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin yaralandığını açıkladı.
Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.
Kaynak: AA
Etiketler: Villejuif Paris fransa bıçaklı saldırı